Китай успешно запустил ракету Чанчжэн-7A — впервые после прошлогодней аварии

Как сообщают китайские СМИ , сегодня утром с космодрома Вэньчан успешно запущена ракета-носитель Чанчжэн-7A (CZ-7A или Long March 7A). Ракета вывела на геостационарную орбиту спутник Шиян-9 (Shiyan-9), что говорит о продолжении эксплуатации РН данного типа после аварии в марте прошлого года.

Сегодняшний старт РН Чанчжэн-7A. Источник изображения: Xinhua

Ракета-носитель Чанчжэн-7A представляет собой модификацию ракеты Чанчжэн-7, которую Китай использует для отправки в космос грузов, в том числе, в серии будущих четырёх миссий по доставке на орбиту грузов для создания орбитальной станции Тяньгун-1. Грузовая Чанчжэн-7 сможет доставлять на орбиту 13,5 т оборудования, а 60-метровая трёхступенчатая Чанчжэн-7A может доставлять на геостационарную орбиту от 5,5 до 7 т.

На Чанчжэн-7A китайские ракетостроители отработали 96 ключевых технологий и совершили 12 технологических прорывов. Но 17 марта 2020 года Чанчжэн-7A не смогла вывести в космос военный спутник Китая. После отделения первой ступени произошёл отказ в системе работы двигателя, и спутник был потерян. Конструкторы учли ошибки и сегодня подтвердили надёжность Чанчжэн-7A.

Ракета-носитель Чанчжэн-7A будет играть важную роль в будущих космических запусках Китая. Ожидается, что каждый год до 2025 года будет осуществляться от трёх до пяти запусков Чанчжэн-7A. Ракета будет использоваться для вывода космических аппаратов на высокие геостационарные орбиты.



