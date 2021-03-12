В честь премьера Новой Зеландии назвали новый вид кузнечика

Насекомое джасинда имеет длинные ноги и красноватую окраску.

В честь премьера Новой Зеландии назвали новый вид кузнечика
Фото: Danilo Hegg

Новозеландские исследователи открыли новый вид гигантского нелетающего кузнечика и назвали его Hemiandrus jacinda в честь премьера страны Джасинды Ардерн, пишет The Guardian.

Профессор Стивен Тревик из Университета Мэйси, описавший кузнечика, объяснил свое решение назвать насекомое в честь Ардерн тем, что оно "отражает черты премьера".

Это "впечатляющий вид", сказал профессор.

В правительстве Новой Зеландии заявили, что Ардерн сочла честью решение профессора. "В ее честь также названы жук, лишайник и муравей в Саудовской Аравии", - напомнили в пресс-службе правительства.

В Новой Зеландии насчитывается более 100 различных видов насекомых рода Hemiandrus. Они встречаются на деревьях, в пещерах, кустарниках и садах. Кузнечик джасинда, как и другие представители этой группы, делает норы в земле и выходит охотиться ночью.

Новый вид - больше и ярче по сравнению с другими эндемичными наземными кузнечиками, которые были знакомы ученые ранее. В журнале Zootaxa, где впервые сообщили об этом кузнечике, его описывают как сравнительно большого и длинноногого. Характерная черта - оранжево-красная окраска, похожая на официальные цвета Лейбористской партии.

Напомним, в 2019 году новый вид жука назвали в честь шведской эко-активистки Греты Тунберг - Nelloptodes gretae.

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