Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского"

Компания Novavax заявила, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского".

Таким образом, общая эффективность против обоих этих штаммов - 89,7%, сообщается на сайте компании.

К таким выводам компания пришла по итогам третьей стадии клинического исследования, которое проводилось в Великобритании. В нем приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет (около 27% - старше 65 лет).

В небольшом исследовании в ЮАР, где циркулирует еще один, более заразный штамм коронавируса, вакцина показала эффективность в 55,4% (для ВИЧ-позитивных - менее 50%). При этом она полностью предотвращала тяжелое течение заболевания.

Полученные данные компания намерена использовать для получения лицензии на использование препарата.

Novavax планирует производить свою вакцину на восьми производственных площадках, в том числе в Индийском институте сывороток.

Напомним, что вакцина Novavax является одной из тех, которые, по словам главы Минздрава Максима Степанова, ожидает Украина.