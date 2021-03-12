Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского"

Общая эффективность против обоих этих штаммов - 89,7%.

Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского"
Фото: cgtn.com

Компания Novavax заявила, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского".

Таким образом, общая эффективность против обоих этих штаммов - 89,7%, сообщается на сайте компании.

К таким выводам компания пришла по итогам третьей стадии клинического исследования, которое проводилось в Великобритании. В нем приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет (около 27% - старше 65 лет).

В небольшом исследовании в ЮАР, где циркулирует еще один, более заразный штамм коронавируса, вакцина показала эффективность в 55,4% (для ВИЧ-позитивных - менее 50%). При этом она полностью предотвращала тяжелое течение заболевания.

Полученные данные компания намерена использовать для получения лицензии на использование препарата.

Novavax планирует производить свою вакцину на восьми производственных площадках, в том числе в Индийском институте сывороток.

Напомним, что вакцина Novavax является одной из тех, которые, по словам главы Минздрава Максима Степанова, ожидает Украина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NASA пошла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с МарсаNASA пошла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса
В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"
SpaceX запустила в космос очередную партию из 60 спутников для проекта Starlink
SpaceX готова запустить украинский спутник за $1 миллионSpaceX готова запустить украинский спутник за $1 миллион
SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 для Минобороны США за $160 миллионовSpaceX запустит две ракеты Falcon 9 для Минобороны США за $160 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Украина может провести испытания индийской вакцины от ковида в форме спрея для носа - СтепановУкраина может провести испытания индийской вакцины от ковида в форме спрея для носа - Степанов
Pfizer начала испытания вакцины от ковида на беременныхPfizer начала испытания вакцины от ковида на беременных
В Moderna подтвердили эффективность вакцины против новых штаммов коронавирусаВ Moderna подтвердили эффективность вакцины против новых штаммов коронавируса
Китай считает 50,38% эффективности вакцины CoronaVac хорошейКитай считает 50,38% эффективности вакцины CoronaVac хорошей
Вакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследованиеВакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследование
Moderna может произвести до 20 миллионов доз вакцины в первом квартале 2021-гоModerna может произвести до 20 миллионов доз вакцины в первом квартале 2021-го
Британия разрешила применение вакцины ModernaБритания разрешила применение вакцины Moderna
Китайская вакцина от ковида Sinopharm показала эффективность 79%Китайская вакцина от ковида Sinopharm показала эффективность 79%
Вакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытанийВакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытаний
Канада одобрила использование вакцины ModernaКанада одобрила использование вакцины Moderna
Последние новости
Подгружаем последние новости