Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского"
Общая эффективность против обоих этих штаммов - 89,7%.
Компания Novavax заявила, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского".
Таким образом, общая эффективность против обоих этих штаммов - 89,7%, сообщается на сайте компании.
К таким выводам компания пришла по итогам третьей стадии клинического исследования, которое проводилось в Великобритании. В нем приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет (около 27% - старше 65 лет).
В небольшом исследовании в ЮАР, где циркулирует еще один, более заразный штамм коронавируса, вакцина показала эффективность в 55,4% (для ВИЧ-позитивных - менее 50%). При этом она полностью предотвращала тяжелое течение заболевания.
Полученные данные компания намерена использовать для получения лицензии на использование препарата.
Novavax планирует производить свою вакцину на восьми производственных площадках, в том числе в Индийском институте сывороток.
Напомним, что вакцина Novavax является одной из тех, которые, по словам главы Минздрава Максима Степанова, ожидает Украина.