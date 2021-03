Марсоход Perseverance совершил первую поездку на Марсе

Национальное аэрокосмического агентство США (NASA) отчиталось сегодня об очередных событиях в программе пребывания на Марсе аппарата Perseverance. В течение последней недели марсоход совершил первую поездку по Красной планете, проверил работоспособность манипулятора, а также обновил собственное программное обеспечение.

Своё первое перемещение по поверхности Марса аппарат Perseverance выполнил 4 марта – спустя две недели после прибытия. Маршрут оказался не слишком большим — его протяжённость составила всего 6,5 метра. Однако целью этой поездки была лишь проверка ходовой части шестиколёсного марсохода для последующей калибровки научных инструментов. Заезд в общей сложности занял 33 минуты. За это время Perseverance проехал 4 метра вперёд, повернул на 150 градусов влево, а затем вернулся на 2,5 метра назад, где занял новое временное парковочное место.

A quick test of my steering, and things are looking good as I get ready to roll. My team and I are keen to get moving. One step at a time. pic.twitter.com/XSYfT158AQ

Теперь свежие снимки, переданные марсоходом Perseverance с Красной планеты, содержат отпечатки протектора.

В будущем, когда аппарат приступит к выполнению научной программы, его поездки станут длиннее. Предполагается, что он будет регулярно преодолевать по 200 и более метров. По плану марсоход должен направиться к дельте древней реки, чтобы собрать камни для последующей их отправки на Землю и попытаться найти следы прошлой жизни. Сейчас учёные решают, каким путём вести аппарат, и следует ли выбрать более простую дорогу или же поехать по более сложной трассе, где можно будет обнаружить интригующие артефакты, подтверждающие существование на планете воды в период от 3 до 4 миллиардов лет назад.

Два возможных пути

Ещё одно важное испытание было проведено 2 марта, когда специалистами был впервые разложен двухметровый роботизированный манипулятор марсохода и проверены все его пять шарниров. Это операция заняла два часа. Манипулятор, на котором установлены различные научные приборы и инструмент для бурения грунта, планируется использовать в дальнейшем для исследования геологических особенностей планеты.

Также NASA сообщило, что за время, прошедшее с прибытия марсохода, специалисты загрузили в аппарат новое программное обеспечение, заменив прошивку, использовавшуюся при посадке, на новую — исследовательскую. Кроме того, специалистами были проверены георадар RIMFAX и прибор для производства кислорода MOXIE, а также развёрнуты два датчика состояния окружающей среды MEDA.

This week I’ve been doing lots of health checkouts, getting ready to get to work. I’ve checked many tasks off my list, including instrument tests, imaging, and getting my arm moving. Warming up for a marathon of science. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T

— NASA\'s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 3, 2021