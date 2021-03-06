В Норвегии после карантина вакцинируют пингвинов, обитающих в аквариуме города Берген, - СМИ

29 пингвинов Дженту получили первую прививку против птичьего гриппа.

В Норвегии после карантина вакцинируют пингвинов, обитающих в аквариуме города Берген, - СМИ
Архівне фото
Фото: sresim.com

29 пингвинов Дженту, проживающих в аквариуме норвежского города Берген, вакцинируют от птичьего гриппа после месяцев изоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Пингвины, которые с начала декабря находились на изоляции после того, как в стране были выявлены случаи очень инфекционного штамма птичьего гриппа H5N8, уже получили первую дозу вакцины и после получения второй смогут вернуться к нормальной жизни.

Отмечается, что первый укол старейшим и наиболее уязвимым птицам был сделан в среду, а в четверг сделали прививки младшим пингвинам.

"Тот факт, что сейчас вакцинируют пингвинов, является чистой случайностью, абсолютно независимой от коронавируса, но это свидетельствует о том, что вакцины важны, тем более сегодня", - отметил директор аквариума Аслак Свердруп.

В дикой природе пингвины Дженту живут в Антарктиде.

Напомним, ранее сообщалось, что гориллы из зоопарка Сан-Диего (США) получили экспериментальные прививки против COVID-19 для животных и стали первыми приматами, которые получили вакцину.

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