Четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира 2021

Всего в рейтинг этого года вошли 1452 вуза мира.

Четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира 2021
Фото: interesniy-kiev.livejournal.com

Четыре высших учебных заведения Украины попали в рейтинги по специальностям лучших университетов мира в 2021 году по версии глобального аналитического агентства в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В рейтинги по специальностям лучших университетов 2021 года вошли следующие украинские университеты:

Киевский национальный университет имені Тараса Шевченко:

  • Современные языки (позиции в рейтинге - с 201 по 250)
  • Лингвистика (позиции в рейтинге с 251 по 300)
  • Математика (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
  • Физика и астрономия (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
  • Естественные науки (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
  • Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 501 по 550)
  • Химия (позиции в рейтинге - с 501 по 550).

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина:

  • Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 551 по 600)
  • Физика и астрономия (позиции в рейтинге - с 551 по 600).

Национальный университет "Львовская политехника":

  • Инженерные специальности в области нефти и газа (позиции в рейтинге - с 101 по 150)
  • Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 551 по 600)

КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского":

  • Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 501 по 550)

Наибольшее количество рейтингов по специальностям среди украинских вузов получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Самую высокую позицию среди университетов Украины - 101-150 в рейтинге лучших университетов по инженерным специальностям - занимает НУ "Львовская политехника".

Всего в рейтинг этого года вошли 1452 вуза мира.

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