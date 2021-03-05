Четыре украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира 2021
Всего в рейтинг этого года вошли 1452 вуза мира.
Четыре высших учебных заведения Украины попали в рейтинги по специальностям лучших университетов мира в 2021 году по версии глобального аналитического агентства в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
В рейтинги по специальностям лучших университетов 2021 года вошли следующие украинские университеты:
Киевский национальный университет имені Тараса Шевченко:
- Современные языки (позиции в рейтинге - с 201 по 250)
- Лингвистика (позиции в рейтинге с 251 по 300)
- Математика (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
- Физика и астрономия (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
- Естественные науки (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 501 по 550)
- Химия (позиции в рейтинге - с 501 по 550).
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина:
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 551 по 600)
- Физика и астрономия (позиции в рейтинге - с 551 по 600).
Национальный университет "Львовская политехника":
- Инженерные специальности в области нефти и газа (позиции в рейтинге - с 101 по 150)
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 551 по 600)
КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского":
- Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 501 по 550)
Наибольшее количество рейтингов по специальностям среди украинских вузов получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Самую высокую позицию среди университетов Украины - 101-150 в рейтинге лучших университетов по инженерным специальностям - занимает НУ "Львовская политехника".
Всего в рейтинг этого года вошли 1452 вуза мира.