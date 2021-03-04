Гориллы в зоопарке Сан-Диего получили прививки от ковида

Ветеринарная фармкомпания Zoetis разработала экспериментальную вакцину, не пригодную для использования человеком.

Гориллы в зоопарке Сан-Диего получили прививки от ковида
Архівне фото
Фото: Скриншот видео

Гориллы из зоопарка Сан-Диего (США) получили экспериментальную прививку против COVID-19 для животных и стали первыми приматами, получившими вакцину.

Об этом сообщает Business Insider.

Еще в январе у восьми горилл в сафари-парке обнаружили положительный тест на ковид. Сотрудник отдела охраны окружающей среды и здоровья диких животных Надин Ламберски рассказала, что первые признаки болезни появились тогда, когда 49-летняя горилла по имени Уинстон начала кашлять, а накануне у одного из сотрудников зоопарка подтвердился COVID-19.

"Как только мы узнали, что у сотрудника был положительный результат, мы были в состоянии повышенной готовности, поэтому кашель действительно стал сигналом тревоги, и мы немедленно начали получать разрешения, необходимые для отправки образцов для диагностического тестирования", - добавила она.

К середине февраля гориллы полностью выздоровели. Ламберски сообщила, что работала над попытками получения вакцин для предотвращения дальнейшего заражения в отряде горилл и других обезьян в зоопарке. По ее словам, ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis разработала экспериментальную вакцину, не пригодную для использования человеком.

В целом девять обезьян - четыре орангутанга и пять бонобо - получили вакцину, в том числе орангутанг по имени Карен, которая была первой обезьяной в мире, перенесшей операцию на открытом сердце в 1994 году.

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось о первом в природе случае передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека дикому животному. В Бронксском зоопарке в Нью-Йорке тигр заразился коронавирусом от человека.

Ранее, в марте, на территории Гонконга коронавирусную инфекцию зарегистрировали у собаки. А в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина.

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