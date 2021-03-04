В Украине официально подтвердили "британский" штамм коронавируса

В Украине официально подтвердили два случая так называемого британского штамма коронавируса. Его обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска, пишет "Сегодня" со ссылкой на Институт эпидемиологии и инфекционных болезней.

Сейчас больные под наблюдением медиков.

Напомним, на прошлой неделе заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что предыдущая проверка, которая проводилась в немецкой клинике "Шарите", никаких новых штаммов в Украине не обнаружила. При этом он отметил, что ожидаются результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут отобраны образцы от тяжелобольных в Ивано-Франковской области.

"Британский" штамм коронавируса более заразен. ВОЗ не исключают, что он может стать основным в Европе.