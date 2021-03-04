Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX отложила запуск прототипа корабля для полета на Марс Starship.

Корабль Starship SN10 в этот раз планировалось запустить на высоту примерно 10 километров.

В 19:49 по киевскому времени прототип начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался около 20:50. Затем его перенесли на 22:14. Однако и в это время запуск не состоялся. Причиной назвали отказ двигателя.

В SpaceX отметили, что попытку запуска повторят в ближайшее время.

Накануне старта SN10 Маск оценивал вероятность неудачи при испытании, которая завершится уничтожением прототипа, в 40%.

Напомним, 3 февраля прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки.

Так же во время посадки 10 декабря взорвался другой прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship.

В мае прошлого года корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

В апреле 2020 года SpaceX стала одной из трех американских компаний, которые получили $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. В мае SpaceX была предоставлена лицензия на осуществление полетов для Starship.