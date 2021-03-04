SpaceX отложила запуск прототипа корабля для полета на Марс
Причиной стал отказ двигателя.
Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX отложила запуск прототипа корабля для полета на Марс Starship.
Корабль Starship SN10 в этот раз планировалось запустить на высоту примерно 10 километров.
В 19:49 по киевскому времени прототип начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался около 20:50. Затем его перенесли на 22:14. Однако и в это время запуск не состоялся. Причиной назвали отказ двигателя.
В SpaceX отметили, что попытку запуска повторят в ближайшее время.
Накануне старта SN10 Маск оценивал вероятность неудачи при испытании, которая завершится уничтожением прототипа, в 40%.
Напомним, 3 февраля прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки.
Так же во время посадки 10 декабря взорвался другой прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship.
В мае прошлого года корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.
В апреле 2020 года SpaceX стала одной из трех американских компаний, которые получили $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. В мае SpaceX была предоставлена лицензия на осуществление полетов для Starship.