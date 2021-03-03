ВСУ приняли на вооружение винтовку Alligator, которая может уничтожать укрепления и технику
Все детали винтовки, в частности, ствол, изготовлены украинскими оружейниками.
По результатам государственных испытаний на вооружение Вооруженных сил Украины принята многозарядная крупнокалиберная антиматериальная винтовка ручного заряжения Alligator. Все детали винтовки, в частности, ствол, изготовлены украинскими оружейниками.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Главная задача крупнокалиберного «Аллигатора» - уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной", - говорится в сообщении.
Технические характеристики винтовки:
- калибр 14,5х114
- начальная скорость пули - 980 м/с
- эффективная дальность выстрела - до 2000 м
- максимальная дальность полета пули - до 7000 м
- на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту
Как отмечают в Минобороны, антиматериальная крупнокалиберная винтовка предназначена для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.
Ранее сообщалось, что на вооружение ВСУ приняли две новые снайперские винтовки. Оружие успешно прошло государственные испытания и успешно выдержало все тесты.