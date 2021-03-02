Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году

Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году

Стало известно о том, что разработанный в Orbital Assembly Corporation (OAC) проект станции Voyager Station, представляющий собой первый в мире «космический отель» на низкой околоземной орбите, может стать реальностью к 2027 году, а его строительство начнётся в 2025 году. В конструкции отеля предусмотрены ресторан, кинотеатр и спа-салон, а его вместимость составит 400 человек.

Проект OAC предполагает строительство орбитальной станции в форме кольца, которое вращается для создания искусственной гравитации внутри капсул. На внешней стороне корпуса станции будут возведены многочисленные капсулы для размещения туристов. Часть капсул может быть продана Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Европейскому космическому агентству (ESA).

Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году

Подробности о стоимости строительства орбитальной станции и цене проживания в одном из её «номеров» пока не разглашаются. OAC заявила, что стоимость строительства космического отеля существенно снизилась благодаря появлению многоразовых ракет-носителей, таких как SpaceX Falcon 9.

Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году

Также известно, что часть модулей отдадут под ответственность компании Gateway Foundation. В них будет размещаться экипаж станции, запасы воды, кислорода и др. Кроме того, в первом космическом отеле будут модули, в которых разместятся тренажёрный зал, ресторан, кухня, бар и др. Некоторые модули будут сдаваться в аренду или могут быть полностью проданы частным компаниям или государственным организациям. Всего в конструкции станции предусмотрено 24 жилых модуля, длина каждого из которых 20 метров, а ширина — 12 метров.

Если проект OAC будет реализован, то в конечном счёте в космическом пространстве появится станция, представляющая собой самый большой объект, когда-либо построенный человеком в космосе. Несмотря на то, что стоимость строительства станции не озвучивается, известно, что долгое время цена запуска 1 кг чего-либо в космос составляла около $8000. Однако появление многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 снизило стоимость запуска 1 кг груза в космос до $2000. Ожидается, что в дальнейшем доставка на орбиту грузов станет ещё дешевле, благодаря чему реализовать проект будет проще.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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