Во Львове робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка

Во Львовской клинической больнице скорой помощи робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка. Львовские хирурги сделали операцию кишечника 13-летней девочке.

"Три прокола по восемь миллиметров вместо разреза брюшной полости - это современная медицина, которая теперь доступна и маленьким украинцам", - написал в фейсбуке директор больницы Олег Самчук.

Он рассказал, что 13-летняя пациентка родилась с патологией кишечника. Недостаток трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость. Она страдала от болей, сопровождавшихся рвотой. Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение только временно облегчали состояние. Без еще одной операции девочка не просто страдала бы, был риск возникновения острой кишечной непроходимости и даже некроза, а это уже вопрос жизни. Однако устранение спаек открытым способом, которых уже было три, в дальнейшем грозило возникновением новых, что само собой не было выходом.

Узнав о наличии Da Vinci в больнице скорой помощи, родители девочки обратились за помощью.

Поэтому в брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две "руки" и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей. На ликвидацию спаек ушло почти 3 часа.

Робот Da Vinci - это аппарат для проведения хирургических операций, который производится американской компанией Intuitive Surgical. Он состоит из двух блоков: первый - для хирурга-оператора, второй - "четверорукий" манипулятор. Одна "рука" держит камеру, две другие воспроизводят движения настоящего хирурга, а четвертая "рука" ассистирует.

Львовская больница скорой помощи получила современный американский аппарат для проведения сложных операций в ноябре прошлого года.

Уже в декабре робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациента. Он без разрезов удалил грыжу диафрагмы 50-летнему жителю Бродов.