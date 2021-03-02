Во Львове робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка

13-летней девочке удалили спайки в кишечнике.

Во Львовской клинической больнице скорой помощи робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка. Львовские хирурги сделали операцию кишечника 13-летней девочке.

"Три прокола по восемь миллиметров вместо разреза брюшной полости - это современная медицина, которая теперь доступна и маленьким украинцам", - написал в фейсбуке директор больницы Олег Самчук.

Он рассказал, что 13-летняя пациентка родилась с патологией кишечника. Недостаток трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость. Она страдала от болей, сопровождавшихся рвотой. Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение только временно облегчали состояние. Без еще одной операции девочка не просто страдала бы, был риск возникновения острой кишечной непроходимости и даже некроза, а это уже вопрос жизни. Однако устранение спаек открытым способом, которых уже было три, в дальнейшем грозило возникновением новых, что само собой не было выходом.

Узнав о наличии Da Vinci в больнице скорой помощи, родители девочки обратились за помощью.

Поэтому в брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две "руки" и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей. На ликвидацию спаек ушло почти 3 часа.

Робот Da Vinci - это аппарат для проведения хирургических операций, который производится американской компанией Intuitive Surgical. Он состоит из двух блоков: первый - для хирурга-оператора, второй - "четверорукий" манипулятор. Одна "рука" держит камеру, две другие воспроизводят движения настоящего хирурга, а четвертая "рука" ассистирует.

Львовская больница скорой помощи получила современный американский аппарат для проведения сложных операций в ноябре прошлого года.

Уже в декабре робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациента. Он без разрезов удалил грыжу диафрагмы 50-летнему жителю Бродов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Perseverance передал на Землю первое видео с МарсаPerseverance передал на Землю первое видео с Марса
Украина может провести испытания индийской вакцины от ковида в форме спрея для носа - СтепановУкраина может провести испытания индийской вакцины от ковида в форме спрея для носа - Степанов
Турция анонсировала разработку ракеты для полета на ЛунуТурция анонсировала разработку ракеты для полета на Луну
Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 годаBlue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавирусаВ ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Люди впервые заразились птичьим гриппом H5N8Люди впервые заразились птичьим гриппом H5N8
Зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту МарсаЗонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса
Космический зонд ОАЭ впервые долетит до МарсаКосмический зонд ОАЭ впервые долетит до Марса
Virgin Orbit впервые запустила в космос ракету с крыла Boeing 747Virgin Orbit впервые запустила в космос ракету с крыла Boeing 747
Во Львове впервые провели операцию по пересадке печениВо Львове впервые провели операцию по пересадке печени
Юпитер и Сатурн максимально сблизятся впервые за почти 400 лет: явление можно увидеть невооруженным глазомЮпитер и Сатурн максимально сблизятся впервые за почти 400 лет: явление можно увидеть невооруженным глазом
В львовской больнице робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациентаВ львовской больнице робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациента
К МКС впервые пристыковались сразу два корабля Илона МаскаК МКС впервые пристыковались сразу два корабля Илона Маска
В декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со СредневековьяВ декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со Средневековья
Во львовской больнице скорой помощи появился американский робот-хирург Da VinciВо львовской больнице скорой помощи появился американский робот-хирург Da Vinci
Последние новости
Подгружаем последние новости