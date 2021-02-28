Турция анонсировала разработку ракеты для полета на Луну

Страна планирует посадить на спутнике беспилотный аппарат.

Турция анонсировала разработку ракеты для полета на Луну
Фото: aa.com.tr

Турция планирует в 2023 году посадить на Луну беспилотный космический аппарат с использованием ракеты собственной разработки.

Об этом в воскресенье сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, пишет государственное новостное издание "Анадолу".

Разработчиком ракеты и космического аппарата является основанная в 2016 году компания Delta V Space Technologies Inc.

Космическую программу планируют реализовать в два этапа. В 2023 году, к столетию создания Турецкой Республики, предстоит посадка на Луну. С 2028 Турция собирается выполнять космические запуски самостоятельно.

"Программа нацелена на то, чтобы вывести страну в высшую лигу в космической сфере и увеличить долю космической экономики. Турция - космическая страна, которая обладает всеми передовыми возможностями в сфере космонавтики", - заявил министр.

Напомним, что в 2020 году Украина присоединилась к соглашению с NASA, цель которого - отправка людей на Луну в 2024 году.

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