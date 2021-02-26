Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года

Принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos) компания Blue Origin отложила первый запуск своей орбитальной ракеты-носителя New Glenn на конец 2022 года. Причиной задержи компания назвала проигранный конкурирующим компаниям SpaceX и United Launch Alliance ключевой контракт Пентагона.

Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года

Визуализация ракеты New Glenn на стартовой площадке мыса Канаверал (Blue Origin)

New Glenn — это огромная частично многоразовая тяжёлая двух- или трёхступенчатая ракета-носитель, предназначенная для запуска в космос различных грузов как для нужд национальной безопасности США, так и коммерческих клиентов. Первый полет машины ранее был запланирован на 2021 год.

«Текущая цель первого полёта New Glenn — IV квартал 2022 года, — сказано в заявлении компании. — Команда Blue Origin в тесном контакте со всеми нашими клиентами согласовала этот новый срок с их потребностями запусков».

Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года

Планируемая схема работы частично многоразовой New Glenn

Основатель Blue Origin и по совместительству самый богатый человек в мире Джефф Безос вложил миллиарды долларов в программу New Glenn, которая включала строительство обширных ракетных производственных мощностей на мысе Канаверал и обширную реконструкцию Стартового комплекса 36 во Флориде.

Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года

Вид с воздуха на огромный ракетный завод Blue Origin во Флориде (Blue Origin)

Компания претендовала на победу в программе национальной безопасности ВВС следующего поколения, которая гарантировала двум лучшим ракетным компаниям многомиллиардные контракты и долю всех запусков Пентагона в период с 2022 по 2027 год. ВВС объявили о своём решении в прошлом году — Blue Origin проиграла SpaceX и United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).

Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года

«Потеря этого контракта стала большим ударом для нас», — сказал в беседе со SpaceNews старший вице-президент Blue Origin по программе New Glenn Джаррет Джонс (Jarrett Jones). По его словам, Blue Origin уже потратила на проект New Glenn $3 млрд, в том числе на адаптацию ракеты под отправку спутников для Пентагона. И когда ВВС передали выгодный контракт другим компаниям, руководству пришлось пересмотреть экономику. «Мы надеемся запускать в будущем полезные грузы [в интересах американских военных] и по-прежнему привержены служению миссии национальной обороны США», — говорится в заявлении Blue Origin.

Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года

Стартовый комплекс 36 во Флориде (Blue Origin)

Впрочем, господин Безос, освобождённый от оков Amazon после объявления о своём решении уйти с поста исполнительного директора, теперь, как ожидается, станет активнее участвовать в управлении Blue Origin, которую основал в 2000 году. Он сказал, что в 2017 году продал акций Amazon на $1 млрд, чтобы помочь финансировать Blue Origin.

Хотя Blue Origin всё ещё не вышла на орбиту и сильно отстаёт от SpaceX, основанной в 2002 году, в последние годы компания усиливает свои позиции в космической отрасли. В настоящее время компания активно участвует в лунной программе США «Артемида», которая ставит целью вернуть людей на Луну. В частности, Blue Origin разрабатывает лунный посадочный модуль Blue Moon и борется за получение этого контракта со SpaceX.

Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года

New Glenn в сравнении с другими ракетами, включая Falcon 9 и Falcon Heavy

Ещё одним важным направлением деятельности компании является её жидкостный ракетный двигатель BE-4, работающий на смеси метан-кислород. Первая ступень New Glenn, рассчитанная на вертикальную реактивную посадку, должна использовать семь таких двигателей. Он также лежит в основе ракеты Vulcan от United Launch Alliance — той самой, которая обошла New Glenn в прибыльном контракте Пентагона. Запуск Vulcan намечен на конец 2021 года. И после некоторых задержек в разработке в прошлом году Blue Origin, как ожидается, отправит готовые дв1игатели BE-4 в ULA в середине 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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