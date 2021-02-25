С начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органов

В рамках пилотного проекта также проведено 29 пересадок костного мозга.

С начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органов
Фото: https://www.facebook.com/Oleg-Samchuk

В Украине в рамках пилотного проекта по трансплантации с начала 2021 года осуществили 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В 2021 году в рамках пилотного проекта по трансплантации осуществлено 14 трансплантаций почки, в том числе шесть за счет посмертного донорства, три трансплантации печени, две трансплантации сердца, а также 24 аутологичных и пять аллогенных трансплантаций костного мозга", - сказал он.

Кроме этого, заместитель министра отметил, что Кабмин в среду принял постановление, которое создает предпосылки для появления отечественных производителей биоимплантов. Также принятие постановления позволит медучреждениям, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по комбустиологии, изготавливать и использовать аллотрансплантанты кожи, которые имеют значительно большую эффективность, чем медизделия из синтетического материала.

"То есть мы фактически позволяем использовать донорскую кожу", - сказал Иващенко.

Как сообщалось, с 2021 года в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей.

По словам главы Минздрава, в этом году впервые в Украине планируется сделать трансплантацию легких. Также в планах сделать трансплантацию рук и ног. Степанов подчеркнул, что это особенно актуально для украинских военнослужащих, потерявших конечности в связи с роSSийской агрессией на востоке страны.

Правительство также планирует разработать механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов все виды транспорта. В том числе гражданскую авиацию, авиационный транспорт ГСЧС, Нацполиции и Госпогранслужбы.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца.

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