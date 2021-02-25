В Украине зарегистрировали вторую вакцину. Это Pfizer (видео)

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса разработки фармацевтического гиганта Pfizer для экстренного применения в Украине, заявил заместитель министра — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в агентстве Укринформ.

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Что известно

«В Украине зарегистрировали два иммунобиологических препарата для профилактики covid-19. Это препарат CoviShield AstraZeneca, векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute of India. А также зарегистрирована вакцина Pfizer», — сказал он на брифинге.

Согласно данным клинических исследований, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 95% (94% для людей старше 65 лет).

В феврале компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.

Эту вакцину нужно хранить и транспортировать при температуре не менее -70 ?. По прибытии в пункт назначения препарат может храниться при температуре от 2 ? до 8 ? до пяти дней.

Вакцину Pfizer Украина ожидает получить в рамках глобальной инициативы COVAX. Ее поставки еще не началось.

Напомним

Украина 22 февраля получила первую партию вакцины от коронавируса CoviShield разработки британского производителя AstraZeneca. Вакцинация населения уже началась.