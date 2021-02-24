В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

"Худший сценарий позади".

В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса
Фото: un.org

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге считает, что пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года.

Об этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", - сказал Клюге.

По его мнению, вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет.

При этом Клюге отметил, что это вероятное развитие событий, но точный результат определить пока нельзя.

Что касается новых мутаций коронавируса, это нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку, заметил он. По словам Клюге, ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19 через новые типы вирусов, которые быстро распространяются. При этом он отметил, что вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми мутациями, если это необходимо, и их не нужно создавать с нуля.

Ранее эксперты ВОЗ нашли в Ухане доказательства более раннего распространения ковида в 2019 году.

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