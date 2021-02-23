Perseverance передал на Землю первое видео с Марса
Запись охватывает последние несколько минут перед посадкой ровера на поверхность планеты.
Американское космическое агентство NASA обнародовало видео посадки ровера Perseverance ("Настойчивость") на поверхность Марса, которую тот совершил 18 февраля.
Запись была представлена во время пресс-конференции NASA 22 февраля.
Видео охватывает последние несколько минут перед посадкой ровера на поверхность планеты. На нем видно, в частности, раскрытие тормозного парашюта, а также процесс спуска марсохода на поверхность планеты.
NASA отправило марсоход Perseverance в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Минимальная программа исследований рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продолжена. Марсоход будет изучать геологию планеты и историю ее развития, искать признаки жизни и отбирать образцы почвы, чтобы доставить их на Землю. Ровер будет исследовать ударный кратер Езеро, где, как считают в NASA, когда-то было огромное озеро.
Напомним, 18 февраля марсоход Perseverance ("Настойчивость") осуществил успешную посадку на поверхность Марса. После посадки аппарат передал на Землю первое изображение поверхности.