Perseverance передал на Землю первое видео с Марса

Запись охватывает последние несколько минут перед посадкой ровера на поверхность планеты.

Perseverance передал на Землю первое видео с Марса
Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA обнародовало видео посадки ровера Perseverance ("Настойчивость") на поверхность Марса, которую тот совершил 18 февраля.

Запись была представлена во время пресс-конференции NASA 22 февраля.

Видео охватывает последние несколько минут перед посадкой ровера на поверхность планеты. На нем видно, в частности, раскрытие тормозного парашюта, а также процесс спуска марсохода на поверхность планеты.

NASA отправило марсоход Perseverance в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Минимальная программа исследований рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продолжена. Марсоход будет изучать геологию планеты и историю ее развития, искать признаки жизни и отбирать образцы почвы, чтобы доставить их на Землю. Ровер будет исследовать ударный кратер Езеро, где, как считают в NASA, когда-то было огромное озеро.

Напомним, 18 февраля марсоход Perseverance ("Настойчивость") осуществил успешную посадку на поверхность Марса. После посадки аппарат передал на Землю первое изображение поверхности.

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