Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой транспортный корабль

Корабль доставит экипажу МКС еду, вещи, материалы для научных исследований и оборудование для станции.

Фото: Wikipedia

Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" 20 февраля успешно вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus.

Запуск состоялся в 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс, сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства Украины.

На борту корабля размещается около 3 629 кг полезного груза NASA для Международной космической станции - провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты.

"Подготовка PH "Антарес", ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП "ПО ЮМЗ" и НПО "Хартрон-Аркос". С территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации, - отметили в агентстве.

РН "Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало украинское предприятие ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ " в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ"(Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. Главный разработчик ракеты-носителя - американская корпорация Northrop Grumman.

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 14 раз, 13 из них - успешно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото МарсаАрабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса
Американский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность МарсаАмериканский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса
Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗНовые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
Марсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса в высоком качествеМарсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса в высоком качестве
Ученые назвали новые нормы артериального давления для женщинУченые назвали новые нормы артериального давления для женщин
Блок рекламы


Похожие новости
Американский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность МарсаАмериканский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса
Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фотоМарсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фото
Индийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтереИндийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтере
Зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту МарсаЗонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса
Новый пуск и рекорд: в январе SpaceX вывела на орбиту больше спутников, чем всё человечество в любой год до 2013-гоНовый пуск и рекорд: в январе SpaceX вывела на орбиту больше спутников, чем всё человечество в любой год до 2013-го
В львовской больнице робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациентаВ львовской больнице робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациента
SpaceX запустила грузовой корабль Crew Dragon к МКСSpaceX запустила грузовой корабль Crew Dragon к МКС
Представлен беспилотник Aevum Ravn X, который сможет быстро и часто выводить спутники на орбитуПредставлен беспилотник Aevum Ravn X, который сможет быстро и часто выводить спутники на орбиту
На орбиту Земли планируют запустить корабль, убирающий мусор "руками-щипцами"На орбиту Земли планируют запустить корабль, убирающий мусор "руками-щипцами"
SpaceX запустила на орбиту спутник для изучения океанаSpaceX запустила на орбиту спутник для изучения океана
Последние новости
Подгружаем последние новости