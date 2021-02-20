Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой транспортный корабль

Корабль доставит экипажу МКС еду, вещи, материалы для научных исследований и оборудование для станции.

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Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" 20 февраля успешно вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus.

Запуск состоялся в 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс, сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства Украины.

На борту корабля размещается около 3 629 кг полезного груза NASA для Международной космической станции - провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты.

"Подготовка PH "Антарес", ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП " ПО ЮМЗ" и НПО "Хартрон-Аркос". С территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации, - отметили в агентстве.

РН "Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало украинское предприятие ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП " ПО ЮМЗ " в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ"(Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. Главный разработчик ракеты-носителя - американская корпорация Northrop Grumman.

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 14 раз, 13 из них - успешно.