В РоSSии сообщили о первых в мире случаях заражения птичьим гриппом H5N8

Грипп обнаружили у семи работников птицефабрики на юге РоSSии.

В РоSSии сообщили о первых в мире случаях заражения птичьим гриппом H5N8
Фото: ua.korrespondent.net

В РоSSии обнаружили первые в мире случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8, хотя вирус между людьми еще не распространяется.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет bloomberg.com.

В декабре прошлого года этот грипп нашли у семи работников птицефабрики на юге страны.

Информация о них направлена во Всемирную организацию здравоохранения.

"Он не передается от человека к человеку. Но только время покажет, как скоро будущие мутации позволят ему (гриппу, - ред.) преодолеть этот барьер. Открытие этого штамма теперь дает нам всем и всему миру время подготовиться к возможным мутациям и своевременно отреагировать и разработать тесты и вакцины", - сказала она.

По словам Поповой, пострадавшие перенесли заболевание легко и выздоровели.

"Хотя инфицирование людей вирусами A (H5) встречается редко и обычно возникает у людей, контактировавших с больными или мертвыми инфицированными птицами (или средой их обитания), оно может привести к тяжелым заболеваниям или смерти людей. Шесть из 14 случаев птичьего гриппа H5N6 среди людей, зарегистрированных с 2014 года, закончились летально", - цитирует издание сайт ВОЗ.

Напомним, новый случай птичьего гриппа субтипа Н5N8 зарегистрировали на этой неделе в пгт Клавдиево-Тарасово Бучанского (Бородянского) района Киевской области.

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