Марсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса в высоком качестве

Это уже пятое фото, присланное марсоходом Perseverance после посадки на поверхность планеты.

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") американского космического агентства NASA передал первые фото марсианской поверхности в высоком качестве.

Соответствующие фото размещены на странице марсохода в Twitter .

Всего по состоянию на 23:50 марсоход Perseverance прислал на Землю уже 5 фото.

Вчера сразу после посадки Perseverance отправил на Землю несколько фото низкого качества с камер, которые используются для ориентирования марсохода в пространстве.

Позже ровер прислал фото своего колеса, на котором виден рисунок протектора.

Напомним, вчера марсоход Perseverance осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Посадка произошла в 22:44 по киевскому времени в северном полушарии Марса в районе кратера Эзеро.

NASA отправила марсоход Perseverance в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Минимальная программа исследований рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продолжена. Марсоход будет изучать геологию планеты и историю ее развития, искать признаки жизни и отбирать образцы почвы, чтобы доставить их на Землю. Ровер будет исследовать ударный кратер Эзеро, где, как считают в NASA, когда-то было огромное озеро.