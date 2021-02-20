Марсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса в высоком качестве
Это уже пятое фото, присланное марсоходом Perseverance после посадки на поверхность планеты.
Марсоход Perseverance ("Настойчивость") американского космического агентства NASA передал первые фото марсианской поверхности в высоком качестве.
Соответствующие фото размещены на странице марсохода в Twitter.
Всего по состоянию на 23:50 марсоход Perseverance прислал на Землю уже 5 фото.
Вчера сразу после посадки Perseverance отправил на Землю несколько фото низкого качества с камер, которые используются для ориентирования марсохода в пространстве.
Позже ровер прислал фото своего колеса, на котором виден рисунок протектора.
Напомним, вчера марсоход Perseverance осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Посадка произошла в 22:44 по киевскому времени в северном полушарии Марса в районе кратера Эзеро.
NASA отправила марсоход Perseverance в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Минимальная программа исследований рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продолжена. Марсоход будет изучать геологию планеты и историю ее развития, искать признаки жизни и отбирать образцы почвы, чтобы доставить их на Землю. Ровер будет исследовать ударный кратер Эзеро, где, как считают в NASA, когда-то было огромное озеро.