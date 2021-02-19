Pfizer начала испытания вакцины от ковида на беременных

Компании Pfizer-BioNTech заявили о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса на беременных старше 18 лет. Сначала исследования будут включать будущих мам в США , передает NBC News.

Производитель вакцины намерен привлечь около 4000 беременных женщин на 24-34 неделях беременности к испытаниям, которые будут включать участниц из США , а также Аргентины, Бразилии , Канады, Чили, Мозамбика, Южной Африки, Испании и Великобритании.

Одна часть участников во время исследований получит вакцину, вторая - плацебо. Исследователи будут отслеживать любые негативные побочные эффекты у женщин, включая выкидыш.

Отмечается, что некоторые данные о безопасности вакцины во время беременности уже есть, поскольку некоторые женщины в предыдущих исследованиях Covid-вакцины забеременели во время участия в клинических испытаниях.

"Мы продолжаем собирать доказательства безопасности и эффективности (препарата - ред.), чтобы в дальнейшем использовать его среди этой важной группы населения", - отметил представитель компании Pfizer Уильям Грубер.

Как сообщалось, вакцина от коронавируса компании Pfizer прибудет в Украину в конце февраля или в начале марта, то есть чуть позже, чем рассчитывали. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с задержкой поставок вакцин столкнулась не только Украина, но и другие государства.

Напомним, вакцина Pfizer на практике в Израиле показала эффективность 94%. В исследовании приняли участие 1,2 миллиона человек.

В Украине этой вакцины хватит на прививку лишь несколько десятков тысяч человек.