Американский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса

Марсоход отправили в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA совершил успешную посадку на поверхность Марса.

Приземление транслировало NASA TV.

Посадка произошла в 22:44 по киевскому времени в северном полушарии Марса в районе кратера Эзеро. После посадки аппарат передал на Землю первые изображения поверхности.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Первые снимки высокого качества и данные с Марса, как ожидается, будут переданы на Землю уже 19 февраля.

NASA отправила марсоход Perseverance в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Минимальная программа исследований рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продолжена.

Марсоход будет изучать геологию планеты и историю ее развития, искать признаки жизни и отбирать образцы почвы, чтобы доставить их на Землю.

Ровер будет исследовать ударный кратер Эзеро, где, как считают в NASA, когда-то было огромное озеро.

Напомним, 10 февраля китайский зонд "Тяньвень-1" успешно вышел на орбиту Марса. Совершить посадку на Марс и начать научные исследования планируется примерно в мае-июне.