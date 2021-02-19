Американский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса

Марсоход отправили в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Американский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA совершил успешную посадку на поверхность Марса.

Приземление транслировало NASA TV.

Посадка произошла в 22:44 по киевскому времени в северном полушарии Марса в районе кратера Эзеро. После посадки аппарат передал на Землю первые изображения поверхности.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Первые снимки высокого качества и данные с Марса, как ожидается, будут переданы на Землю уже 19 февраля.

NASA отправила марсоход Perseverance в конце июля прошлого года на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Минимальная программа исследований рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продолжена.

Марсоход будет изучать геологию планеты и историю ее развития, искать признаки жизни и отбирать образцы почвы, чтобы доставить их на Землю.

Ровер будет исследовать ударный кратер Эзеро, где, как считают в NASA, когда-то было огромное озеро.

Напомним, 10 февраля китайский зонд "Тяньвень-1" успешно вышел на орбиту Марса. Совершить посадку на Марс и начать научные исследования планируется примерно в мае-июне.

За день до этого зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса.

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