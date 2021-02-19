Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фото

Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фото

Марсоход Perseverance (в переводе на русский — «Настойчивость») Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Согласно имеющимся данным, после посадки все системы аппарата работают в штатном режиме. Примечательно, что это уже пятый аппарат NASA, сумевший сесть на поверхность Красной планеты.

Посадка длилась около семи минут, а все необходимые для её осуществления действия выполнялись в автоматическом режиме. Стоит отметить, что процесс входа в марсианскую атмосферу, спуск и посадку часто называют «семью минутами ужаса», поскольку он достаточно сложен и происходит быстрее, чем радиосигналы могут достигнуть Земли. Поэтому посадка осуществляется в автоматическом режиме, а людям остаётся лишь ждать, когда данные будут переданы с Марса на нашу планету.

После того, как произошло отделение маршевого двигателя и аппарат достиг марсианской атмосферы на скорости около 20 000 км/ч на высоте 11 км раскрылся парашют шириной 21,5 м. После этого в автоматическом режиме отделился защитный кожух и марсоход впервые испытал на себе воздействие недружелюбной окружающей среды. В это же время запустилась система навигации на местности. В заключительной стадии снижения заработали тормозные двигатели посадочного модуля, с которого Perseverance спустился на тросах.

Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фото

Схема посадки марсохода Perseverance

Теперь, когда марсоход совершил успешную посадку, потребуется несколько дней для развёртывания оборудования, которое имеется в оснащении и будет использоваться для ведения исследовательской деятельности. Буквально сразу по прибытию на Красную планету Perseverance передал на Землю несколько снимков, сделанных на инженерную камеру. Более качественные изображения следует ждать после того, как завершится процесс развёртывания оборудования.

Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фото

Первый снимок марсохода Perseverance

Что касается целей марсохода, то он займётся исследованием свойств осадочных пород Марса, а также соберёт образцы грунта в специальный контейнер, размещённый на корпусе. Предполагается, что в будущем этот контейнер будет доставлен на платформу, которая поднимет груз на орбиту Марса, а там его подберёт возвращаемый космический аппарат и доставит на Землю. Реализация миссии по доставке марсианского грунта на нашу планету может быть реализована в 2030-х годах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото МарсаАрабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса
Украина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - УрускийУкраина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - Уруский
Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗНовые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink, но потерпела неудачу с возвратом ракетыSpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink, но потерпела неудачу с возвратом ракеты
Украинские полярники 26-й антарктической экспедиции прибыли на станцию "Академик Вернадский"Украинские полярники 26-й антарктической экспедиции прибыли на станцию "Академик Вернадский"
Блок рекламы


Похожие новости
Американский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность МарсаАмериканский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса
Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото МарсаАрабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса
Индийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтереИндийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтере
Фото дня: песочные часы вселенского масштабаФото дня: песочные часы вселенского масштаба
Фото дня: звёздный городок за пределами Млечного путиФото дня: звёздный городок за пределами Млечного пути
Инженер NASA рассказал, как это — управлять марсоходомИнженер NASA рассказал, как это — управлять марсоходом
NASA показало, что ждёт марсоход «Настойчивость» при посадке на Красную планету 18 февраляNASA показало, что ждёт марсоход «Настойчивость» при посадке на Красную планету 18 февраля
Фото дня: остатки спиральных рукавов увядающей галактикиФото дня: остатки спиральных рукавов увядающей галактики
В львовской больнице робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациентаВ львовской больнице робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациента
Опубликовано фото солнечного пятна с невообразимой детализациейОпубликовано фото солнечного пятна с невообразимой детализацией
Последние новости
Подгружаем последние новости