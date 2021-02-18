Ученые назвали новые нормы артериального давления для женщин

Нормальное артериальное давление у мужчин по природе выше, чем у женщин. Именно поэтому при равных условиях медицинские нормы для них будут отличаться. Ученые из Smidt Heart Institute Седарс-Синайского медицинского центра недавно заявили о том, что верхний предел артериального давления у мужчин не должен превышать 120 мм рт. ст., а у женщин – 110 мм рт. ст.
Отмечается, что в исследовании ученых приняли участие более 27 тысяч человек, из которых 54% – это женщины.

Ученые назвали новые нормы артериального давления для женщин
Ученые назвали новые нормы артериального давления для женщин

По статистике, именно мужчины чаще страдают от инсульта в более раннем возрасте, чем женщины. Женщин проблемы с сердцем поражают как правило на 10—20 лет позднее. Инфаркт мозга при атеросклерозе у мужчин встречается примерно на 30% чаще, чем у женщин.

Низкое давление считается более безопасным для здоровья, чем высокое. Гипотоники живут дольше. Некоторые люди всю жизнь проживают с низким давлением, и при этом нормально себя чувствуют. Пониженное артериальное давление может наблюдаться у человека в любом возрасте и чаще всего передается по наследству.

В то же время предрасположенность к высокому давлению также передается генетически. Повышению давления способствует также не всегда правильный образ жизни и стрессы, а также вредные привычки, такие как курение, алкоголь, и недостаток физической активности. К этому больше склонны мужчины, поэтому им тщательнее нужно за собой следить, особенно после 40 лет.

Ранее сообщалось, как можно снизить артериальное давление без лекарств с помощью определенных физических упражнений.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава Франции рассказал, чем опасен мутировавший вирус COVID-19Глава Минздрава Франции рассказал, чем опасен мутировавший вирус COVID-19
Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото МарсаАрабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса
Украина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - УрускийУкраина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - Уруский
Украинские полярники 26-й антарктической экспедиции прибыли на станцию "Академик Вернадский"Украинские полярники 26-й антарктической экспедиции прибыли на станцию "Академик Вернадский"
Инвесторы оценили SpaceX Илона Маска в $ 74 млрдИнвесторы оценили SpaceX Илона Маска в $ 74 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗНовые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
В Великобритании обнаружили две новые мутации ковидаВ Великобритании обнаружили две новые мутации ковида
Ученые обнаружили новый штамм коронавирусаУченые обнаружили новый штамм коронавируса
В Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животныхВ Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животных
Иммунитет к коронавирусу: ученые сообщили, у кого он самый сильныйИммунитет к коронавирусу: ученые сообщили, у кого он самый сильный
Ученые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометыУченые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометы
Ученые доказали, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у животныхУченые доказали, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у животных
Ученые нашли возможного предка лошадей и носороговУченые нашли возможного предка лошадей и носорогов
Ученые впервые смогли реконструировать весь мозг динозавраУченые впервые смогли реконструировать весь мозг динозавра
Ученые выяснили, как ощущение владения товаром влияет на потреблениеУченые выяснили, как ощущение владения товаром влияет на потребление
Последние новости
Подгружаем последние новости