Ученые назвали новые нормы артериального давления для женщин

Нормальное артериальное давление у мужчин по природе выше, чем у женщин. Именно поэтому при равных условиях медицинские нормы для них будут отличаться. Ученые из Smidt Heart Institute Седарс-Синайского медицинского центра недавно заявили о том, что верхний предел артериального давления у мужчин не должен превышать 120 мм рт. ст., а у женщин – 110 мм рт. ст.

Отмечается, что в исследовании ученых приняли участие более 27 тысяч человек, из которых 54% – это женщины.

По статистике, именно мужчины чаще страдают от инсульта в более раннем возрасте, чем женщины. Женщин проблемы с сердцем поражают как правило на 10—20 лет позднее. Инфаркт мозга при атеросклерозе у мужчин встречается примерно на 30% чаще, чем у женщин.

Низкое давление считается более безопасным для здоровья, чем высокое. Гипотоники живут дольше. Некоторые люди всю жизнь проживают с низким давлением, и при этом нормально себя чувствуют. Пониженное артериальное давление может наблюдаться у человека в любом возрасте и чаще всего передается по наследству.

В то же время предрасположенность к высокому давлению также передается генетически. Повышению давления способствует также не всегда правильный образ жизни и стрессы, а также вредные привычки, такие как курение, алкоголь, и недостаток физической активности. К этому больше склонны мужчины, поэтому им тщательнее нужно за собой следить, особенно после 40 лет.

Ранее сообщалось, как можно снизить артериальное давление без лекарств с помощью определенных физических упражнений.