Инвесторы оценили SpaceX Илона Маска в $ 74 млрд

Стоимость космической компании за несколько месяцев подскочила на 60%.

Компания SpaceX Илона Маска на прошлой неделе получила от инвесторов 850 млн долларов, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники

По результатам очередного раунда привлечения средств, ее оценочная стоимость выросла до 74 млрд долларов, это на 60% больше по сравнению с августом 2020 года. Тогда компания привлекла около 2 млрд долларов при оценочной стоимости 46 млрд долларов.

Спрос на акции SpaceX оказался "сумасшедшим", пишет издание. За три недели компания получила предложения на 6 млрд долларов.

Компания SpaceX сейчас параллельно развивает два дорогих проекта. Первый Starlink, предусматривает запуск тысяч небольших спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернета. Второй, Starship, заключается в создании космических кораблей для полетов на другие планеты. Два испытательных полета Starship закончились взрывами, но компания все равно довольна их результатами.

Как сообщает Forbes, до последнего раунда привлечения инвестиций Маску принадлежало около 48% акций SpaceX. Если его доля не изменилась, то теперь она стоит более 32 млрд долларов - на 12 млрд больше, чем раньше.

По состоянию на 16 февраля его общий капитал оценивался в 173,4 млрд долларов.