Украинские полярники 26-й антарктической экспедиции прибыли на станцию "Академик Вернадский"

Сезонная экспедиция отправилась из Киева еще 20 января.

Участники сезонной украинской экспедиции добрались до Антарктиды и прибыли на станцию "Академик Вернадский".

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки.

"В экспедицию вошли 18 участников: ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции", - сказано в сообщении.

Команда отправилась из Киева 20 января этого года, через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городке Пунта-Аренас.

"9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду по морю на корабле Betanzos. И вот, преодолев самый бурный в мире пролив Дрейка, добралась до станции", - сообщают в центре.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Отмечается, что экспедиция должна обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции.

"Сейчас впервые проводится масштабная модернизация станции за все то время, что она принадлежит Украине. Работы начались в 2019-м, и из-за прошлогодних коронавирусных ограничений продлятся несколько дольше, чем планировалось. Научный отряд продолжит исследования реакции наземных и морских экосистем на изменения климата в регионе, уникальных сосудистых растений Антарктиды - щучника и жемчужницы, динамики роста старожилов региона - многотысячелетних моховых банков", - рассказали в центре.

Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры: будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском".

"Академик Вернадский" был основан в 1947 году как британская станция "Фарадей". Украина получила ее за символическую сумму в 1 фунт в 1996 году.

К 25-летию основания Украинской станции президент Владимир Зеленский наградил причастных к созданию "Академика Вернадского" орденами и пообещал полярникам ледокол.

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