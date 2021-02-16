SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink, но потерпела неудачу с возвратом ракеты

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела сегодня утром очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, но не смогла приземлиться на плавучей платформе в море.

Двухступенчатый ускоритель Falcon 9 взлетел с космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал в 6:59 по московскому времени. Приблизительно девять минут спустя первая ступень ракеты вернулась на Землю, чтобы совершить шестую посадку на беспилотную баржу SpaceX в Атлантическом океане, но не попала в цель.

«Похоже, сегодня мы не приземлились на ракете-носителе "Конечно, я всё ещё люблю тебя", — сказала инженер-технолог SpaceX Джессика Андерсон (Jessica Anderson), комментируя запуск в прямом эфире. — Очень жаль, что не удалось вернуть этот ускоритель, но наша вторая ступень всё ещё находится на заданной траектории». SpaceX стремится возвращать первые ступени своих ракет Falcon 9 для повторного использования, но компания неоднократно заявляла, что доставка полезной нагрузки на орбиту всегда является первоочередной задачей.

Liftoff! pic.twitter.com/mcXAdid2wW — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

Первоначально планировалось, что запуск SpaceX состоится в понедельник утром, но из-за плохой погоды он был отложен. По плану это была последняя миссия одной из часто используемых первых ступеней Falcon 9 B1059. Ранее она уже дважды доставляла на Международную космическую станцию ??грузы в капсуле Dragon (CRS-19 в декабре 2019 года и CRS-20 в марте 2020 года), выполняла миссию Starlink в июне прошлого года, выводила спутник наблюдения Земли для Аргентины (SAOCOM-1B в августе 2020 года) и спутник-шпион для правительства США в рамках миссии NROL-108 в декабре.

Сегодняшний запуск был первым из двух запланированных миссий Starlink в течение недели — ещё 60 спутников должны отправиться на орбиту в среду 17 февраля на другой ракете Falcon 9. Такая быстрая последовательность связана с тем, что SpaceX пришлось несколько менять расписание миссий Starlink из-за проблем, связанных как с погодой, так и с оборудованием.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

Сегодняшняя миссия, получившая название Starlink 19, была ускорена после того, как 4 февраля стартовала Starlink 18. Оба полёта обогнали миссию Starlink 17, которую первоначально планировалось запустить 1 февраля. Планируется, что Starlink 17 будет доставлена на орбиту с помощью другого часто используемого ускорителя B1049 — миссия несколько раз откладывалась, и теперь должна состояться 17 февраля.

Изначально SpaceX планировала запустить две миссии Starlink с разницей всего в часы — подобное произошло бы впервые для Флориды с 1966 года, когда за ракетой Gemini последовал Atlas Agena всего через 99 минут. Мы наверняка ещё увидим двойной запуск позже, потому что частота стартов ракет SpaceX увеличивается. В прошлом году с побережья Флориды был произведён 31 пуск, а в этом ожидается минимум 40.

Прошедшая миссия Starlink стала 108-м пуском для «рабочей лошадки» SpaceX — Falcon 9. Она могла бы стать также 75-м возвращением ракеты, если бы всё пошло по плану. Благодаря сегодняшнему запуску, SpaceX теперь имеет на орбите более 1000 спутников Starlink. Но впереди ещё много запусков: стартовая группировка SpaceX Starlink будет состоять из 1440 спутников, и компания запросила одобрение ещё на десятки тысяч аппаратов. Компания уже начала предлагать услуги спутникового интернета всем желающим в рамках бета-тестирования (при наличии возможности подключения).

Кстати, сейчас в Атлантике находятся две оборудованные сетью лодки SpaceX с именами GO Ms. Tree и GO Ms. Chief — они займутся вылавливанием двух частей носового обтекателя ракеты для последующего повторного использования. Иногда SpaceX ловит падающие обтекатели прямо в воздухе, но это зависит от ветра и погоды.



