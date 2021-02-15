Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ

В ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.

В Украине еще не встречались новые штаммы коронавирусной инфекции COVID-19. В ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока здесь нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины переданы в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что новые штаммы коронавирусной инфекции могут преодолевать иммунитет человека, который уже переболел COVID-19 и становится причиной повторного заражения.

Как сообщалось, Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммам коронавируса.