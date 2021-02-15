Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ

В ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.

Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В Украине еще не встречались новые штаммы коронавирусной инфекции COVID-19. В ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает "Интерфакс-Украина".

Украине еще не встречались новые мутации. Но пока здесь нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины переданы в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что новые штаммы коронавирусной инфекции могут преодолевать иммунитет человека, который уже переболел COVID-19 и становится причиной повторного заражения.

Как сообщалось, Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммам коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Фото дня: песочные часы вселенского масштабаФото дня: песочные часы вселенского масштаба
Глава Минздрава Франции рассказал, чем опасен мутировавший вирус COVID-19Глава Минздрава Франции рассказал, чем опасен мутировавший вирус COVID-19
Индийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтереИндийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтере
Украина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - УрускийУкраина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - Уруский
На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет АргентинаНа добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Минздрава Франции рассказал, чем опасен мутировавший вирус COVID-19Глава Минздрава Франции рассказал, чем опасен мутировавший вирус COVID-19
В Великобритании обнаружили две новые мутации ковидаВ Великобритании обнаружили две новые мутации ковида
Робособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеетРобособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеет
Мощности ВИЭ в Украине за год выросли на 22%, до 8,5 ГВтМощности ВИЭ в Украине за год выросли на 22%, до 8,5 ГВт
Вакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследованиеВакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследование
Новый африканский штамм COVID-19 на 50% заразнее, - исследованиеНовый африканский штамм COVID-19 на 50% заразнее, - исследование
Китайская вакцина от ковида Sinopharm показала эффективность 79%Китайская вакцина от ковида Sinopharm показала эффективность 79%
Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и SpotBoston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot
NASA показало, что ждёт марсоход «Настойчивость» при посадке на Красную планету 18 февраляNASA показало, что ждёт марсоход «Настойчивость» при посадке на Красную планету 18 февраля
COVID-19: после выздоровления многие люди умираютCOVID-19: после выздоровления многие люди умирают
Последние новости
Подгружаем последние новости