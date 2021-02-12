Украина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - Уруский

Украина ведет переговоры с американской компанией SpaceX Илона Маска для запуска в декабре этого года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)".

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас реально есть "окно" - запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "первый деловой".

По его словам, соответствующее решение было принято президентом Владимиром Зеленским. Уруский уточнил, что работа по SpaceX идет интенсивно, и в ближайшее время будет понятно, совместим ли украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник "практически готов".

"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", - пояснил Уруский.

Он также рассказал, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата. Уруский отметил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украины запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Напомним, Украина сотрудничает с 30 странами в области космонавтики. В 2018 году при участии Украины были осуществлены успешные пуски ракетоносителей "Антарес" - совместного проекта с США , и ракетоносителей "Вега" по программе Европейского космического агентства (ESA).

В начале февраля этого года Уруский сообщил, что Украина планирует до конца года запустить в космос собственный спутник.

Также в январе президент Зеленский, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Сергея Королева, пригласил его посетить музей космонавтики в Житомире.