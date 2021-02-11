Глава Минздрава Франции рассказал, чем опасен мутировавший вирус COVID-19

Южноафриканский и бразильской штаммы коронавируса могут преодолевать иммунитет человека, который уже переболел COVID-19, и вызывать повторные заражения.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает ”Укринформ”.

"Вирус может избегать антител, выработанных в организме человека, который уже был заражен. Вирус может преодолевать иммунитет", - заявил министр, комментируя свойства мутировавших штаммов коронавируса.

Говоря о так называемом британском штамме, Веран отметил, что на протяжении последней недели во Франции его обнаружили у 20-25% пациентов, получивших положительные результаты тестирования.

В то же время он отметил, что имеющиеся COVID-вакцины являются очень эффективными против британского варианта коронавируса.

Напомним, 10 февраля британские специалисты сообщили об обнаружении на территории страны двух новых штаммов коронавируса COVID-19.