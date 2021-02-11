Индийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтере

Индийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтере

Индийский аэрокосмический стартап Agnikul Cosmos стал первой в мире компанией, успешно испытавшей полностью напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель. Весь процесс печати полукриогенного двигателя Agnilet занял всего четыре дня, и с его помощью можно доставлять на низкую околоземную орбиту, которая находится на высоте около 700 км над поверхностью Земли, полезные нагрузки весом до 100 кг.

«Весь этот двигатель, Agnilet, от начала до конца представляет собой всего единый агрегат и не имеет никаких сборных деталей», — сказал соучредитель и генеральный директор Agnikul Сринат Равичандран (Srinath Ravichandran).

Индийский стартап успешно испытал ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтере

Обычно ракетные двигатели состоят из сотен различных частей, которые нужно собирать в индивидуальном порядке. С другой стороны, Agnilet представляет собой решение «три в одном». Все три модуля объединяются в единое оборудование. Их сборка не представляет большого труда, и времени на изготовление двигателя уходит немного.

Agnikul — не единственная индийская компания, которая добилась успехов в печати ракетных двигателей. Ещё один аэрокосмический стартап Skyroot Aerospace из Хайдарабада (Индия) представил в сентябре прошлого года полностью криогенный ракетный двигатель под названием Dhawan-I, напечатанный на 3D-принтере. Этот двигатель будет использоваться для запуска ракеты Vikram-II, которую Skyroot также строит с нуля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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