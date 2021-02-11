На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
Исследование Кембриджского университета показало, что ежегодно на майнинг популярной криптовалюты биткоин тратится больше электроэнергии, чем потребляет вся Аргентина. Добыча криптовалюты требует использования мощного оборудования, потребляющего много энергии. Специалисты считают, что в ближайшее время ситуация не изменится, если курса биткоина не упадёт.
Исследователи подсчитали, что ежегодно на добычу биткоинов тратится примерно 121,36 тераватт-часов электроэнергии, что больше чем потребляется в Аргентине (121 тераватт-часов) или Нидерландах (108,8 тераватт-часов). Уровень потребляемой майнерами энергии постепенно приближается к показателю Норвегии, где за год расходуется примерно 122 тераватт-часов энергии.
Примечательно, что расходуемой за год на добычу биткоинов энергии хватило бы, чтобы питать все используемые на территории Великобритании чайники в течение 27 лет. В это же время, только в США каждый год подключённые в сеть, но неактивные домашние устройства расходуют больше энергии, чем все вместе взятые майнеры.
На этой неделе американская компания Tesla вложила в биткоины $1,5 млрд, на фоне чего курс криптовалюты превысил отметку в $48 тыс. за единицу. По мнению критиков, столь крупные инвестиции компании Илона Маска (Elon Musk) в криптовалюту подрывают экологический имидж автопроизводителя.
Впечатляющий рост, который демонстрирует биткоин последнее время, стимулирует всё больше людей по всему миру заниматься майнингом. Это означает, что в случае сохранения криптовалютой нынешних позиций, объём расходуемой на добычу биткоинов энергии не только не уменьшится, но также может продолжить расти.