Второй за два дня зонд достиг орбиты Марса

Китайский зонд совершит посадку на "красную планету" примерно в мае.

Второй за два дня зонд достиг орбиты Марса

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса.

Об этом сообщает китайское государственное агентство CGTN.

В Китайском национальном космическом управлении заявили, что системы зонда находятся в хорошем состоянии.

Планируется примерно в мае-июне осуществить посадку на Марс и начать научные исследования.

С момента запуска 23 июля 2020 года аппарат преодолел около 470 млн километров.

За это время он провел орбитальный маневр в далеком космосе и четыре коррекции на полпути, чтобы убедиться, что он движется в правильном направлении к Марсу.

"Тяньвэнь-1" весом около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета на орбите, приземления и передвижения.

Напомним, вчера зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса. Таким образом, ОАЭ стали пятой страной среди тех, которые когда-либо достигали "красной планеты". Зонд "Hope" будет вращаться вокруг планеты в течение как минимум одного марсианского года, или 687 дней, тогда как Tianwen-1 из Китая и американский марсоход Perseverance 2020 осуществят посадку на поверхность Марса.

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