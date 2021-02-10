Второй за два дня зонд достиг орбиты Марса

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса.

Об этом сообщает китайское государственное агентство CGTN.

В Китайском национальном космическом управлении заявили, что системы зонда находятся в хорошем состоянии.

Планируется примерно в мае-июне осуществить посадку на Марс и начать научные исследования.

С момента запуска 23 июля 2020 года аппарат преодолел около 470 млн километров.

За это время он провел орбитальный маневр в далеком космосе и четыре коррекции на полпути, чтобы убедиться, что он движется в правильном направлении к Марсу.

"Тяньвэнь-1" весом около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета на орбите, приземления и передвижения.