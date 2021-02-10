Второй за два дня зонд достиг орбиты Марса
Китайский зонд совершит посадку на "красную планету" примерно в мае.
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса.
Об этом сообщает китайское государственное агентство CGTN.
В Китайском национальном космическом управлении заявили, что системы зонда находятся в хорошем состоянии.
Планируется примерно в мае-июне осуществить посадку на Марс и начать научные исследования.
С момента запуска 23 июля 2020 года аппарат преодолел около 470 млн километров.
За это время он провел орбитальный маневр в далеком космосе и четыре коррекции на полпути, чтобы убедиться, что он движется в правильном направлении к Марсу.
"Тяньвэнь-1" весом около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета на орбите, приземления и передвижения.
Напомним, вчера зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса. Таким образом, ОАЭ стали пятой страной среди тех, которые когда-либо достигали "красной планеты". Зонд "Hope" будет вращаться вокруг планеты в течение как минимум одного марсианского года, или 687 дней, тогда как Tianwen-1 из Китая и американский марсоход Perseverance 2020 осуществят посадку на поверхность Марса.