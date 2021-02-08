Фото дня: песочные часы вселенского масштаба

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило изображение необычного объекта на просторах Вселенной — образования с обозначением M1-63.

Снимок передан на Землю с борта орбитального телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope). Эта обсерватория, напомним, работает уже более 30 лет: запуск был осуществлён 24 апреля 1990 года с помощью шаттла «Дискавери» STS-31.

M1-63 — это биполярная планетарная туманность, расположенная в созвездии Щита (Scutum). Своим видом структура напоминает песочные часы.

Нужно отметить, что планетарные туманности состоят из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Такие структуры образуются при сбросе внешних слоёв красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции.

В «сердце» M1-63, как отмечается, лежит двойная звёздная система. Именно она ответственна за формирование структуры в виде песочных часов или крыльев бабочки.

Добавим также, что планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Это определение исторически связано с тем, как подобные объекты выглядят в небольшой телескоп.



