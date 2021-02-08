Фото дня: песочные часы вселенского масштаба

Фото дня: песочные часы вселенского масштаба

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило изображение необычного объекта на просторах Вселенной — образования с обозначением M1-63.

Снимок передан на Землю с борта орбитального телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope). Эта обсерватория, напомним, работает уже более 30 лет: запуск был осуществлён 24 апреля 1990 года с помощью шаттла «Дискавери» STS-31.

M1-63 — это биполярная планетарная туманность, расположенная в созвездии Щита (Scutum). Своим видом структура напоминает песочные часы.

Нужно отметить, что планетарные туманности состоят из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Такие структуры образуются при сбросе внешних слоёв красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции.

Фото дня: песочные часы вселенского масштаба

В «сердце» M1-63, как отмечается, лежит двойная звёздная система. Именно она ответственна за формирование структуры в виде песочных часов или крыльев бабочки.

Добавим также, что планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Это определение исторически связано с тем, как подобные объекты выглядят в небольшой телескоп.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прототип корабля SpaceX для полета на Марс разбился при посадке
Украина планирует до конца года запустить в космос собственный спутникУкраина планирует до конца года запустить в космос собственный спутник
Дания построит остров, на котором разместят 200 ветровых генераторовДания построит остров, на котором разместят 200 ветровых генераторов
Робособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеетРобособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеет
Вакцину производства Sinovac Biotech одобрили в КитаеВакцину производства Sinovac Biotech одобрили в Китае
Блок рекламы


Похожие новости
Фото дня: звёздный городок за пределами Млечного путиФото дня: звёздный городок за пределами Млечного пути
Фото дня: остатки спиральных рукавов увядающей галактикиФото дня: остатки спиральных рукавов увядающей галактики
Опубликовано фото солнечного пятна с невообразимой детализациейОпубликовано фото солнечного пятна с невообразимой детализацией
NASA показало фото галактики, похожей на булочку с корицейNASA показало фото галактики, похожей на булочку с корицей
"Умные" часы и фитнес-браслеты заменят искусственной "кожей""Умные" часы и фитнес-браслеты заменят искусственной "кожей"
Первый в мире снимок фотонов в реальном времениПервый в мире снимок фотонов в реальном времени
Учёные создали цифровую фотокамеру с разрешением 3200 мегапикселей. Ей будут снимать звёздное небоУчёные создали цифровую фотокамеру с разрешением 3200 мегапикселей. Ей будут снимать звёздное небо
Фотонную струю научились искривлять в крючокФотонную струю научились искривлять в крючок
Загадочная фотография Марса завела ученых в тупикЗагадочная фотография Марса завела ученых в тупик
Опубликовано первое фото магнитного поля СолнцаОпубликовано первое фото магнитного поля Солнца
Последние новости
Подгружаем последние новости