Прототип корабля SpaceX для полета на Марс разбился при посадке

Корабль успешно стартовал и достиг высоты в 10 км, однако при посадке на платформу взорвался.

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Прямая трансляция запуска велась на канале SpaceX. Корабль совершил успешный старт со взлетной площадки в округе Камерон, штат Техас, и достиг высоты в 10 км. После нескольких минут в воздухе он вернулся на землю, однако во время посадки на платформу прототип взорвался.

В рамках тестового запуска корабль выполнил маневр с переворотом в воздухе перед приземлением на посадочную площадку. Маневрирование осуществлялось с помощью закрылков, управляемых бортовым компьютером.

Live feed of Starship SN9 flight test ? https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

"Управляемый аэродинамический спуск с закрылками и возможностью вертикальной посадки в сочетании с дозаправкой в космосе имеет решающее значение для посадки звездолета в пунктах назначения по всей Солнечной системе, где нет подготовленных поверхностей или взлетно-посадочных полос, и для возвращения на Землю. Эта возможность позволит создать полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки экипажа и грузов в длительных межпланетных перелетах, и помочь человечеству вернуться на Луну и отправиться на Марс и дальше", - говорится в анонсе испытаний на сайте компании.

Это уже вторые высотные суборбитальные летные испытания прототипа Starship.

Напомним, 10 декабря прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship так же взорвался во время посадки.

В мае корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

Это был не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако при испытании верхняя перегородка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, которые получили $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. В мае SpaceX была предоставлена лицензия на осуществление полетов для Starship.