Boston Dynamics научила робособак убирать, сажать цветы и писать мелом на асфальте

Группу из трех роботов также научили прыгать со скакалкой.

Boston Dynamics научила робособак убирать, сажать цветы и писать мелом на асфальте
Фото: Скріншот выдео

Компания Boston Dynamics модифицировала своего популярного робота-собаку Spot, оснастив его механической рукой. Теперь он умеет убирать в доме, включать свет, открывать двери и собирать предметы.

Видео, на котором собака выполняет новые функции, опубликовано на ютуб-канале компании.

Кроме того, робособака может сажать цветы, копать землю и рисовать мелом. Группу из трех роботов даже научили прыгать со скакалкой.

В компании отметили, что новый интерфейс позволит управлять роботом удаленно, с помощью планшета.

Напомним, Boston Dynamics известна своими роботами, которые постоянно учатся чему-то новому. Если сначала они могли только ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. После падения он встает на "лапы" и способен двигаться дальше. Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например, во время пожара.

В 2018 году Boston Dynamics научила своих робособак SpotMini открывать дверь. На YouTube компании было опубликовано видео, на котором робособака хочет выйти из помещения и упирается в дверь. Тогда на помощь ей приходит еще одна, со специальной "рукой" на спине. Она открывает дверь, придерживая ее, после чего роботы выходят. В апреле прошлого года упряжку робособак заставили тащить грузовик. Также они умеют танцевать.

В июне 2020 года в США поступили в продажу робособаки Boston Dynamics. Модель Spot Explorer можно купить за $ 74 500.

В октябре робособак Boston Dynamics "SPOT" впервые испытали в Чернобыльской зоне в Украине.

10 декабря 2020 года сообщалось, что японская холдинговая компания Softbank продала Boston Dynamics Inc. корейскому автомобильному гиганту Hyundai Motor Co.

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