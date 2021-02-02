Украина планирует до конца года запустить в космос собственный спутник

По мнению вице-премьера Уруского, это вполне реально при условии максимально эффективной работы.

Украина планирует до конца года запустить в космос собственный спутник
Фото: opk.com.ua

Украина планирует ускорить реализацию проекта вывода на околоземную орбиту собственного спутника.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Об этом шла речь во время совещания по созданию украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением. В мероприятии приняли участие основные разработчики и заказчики спутниковых услуг.

Уруский уточнил, что речь идет о космическом аппарате дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это (запуск спутника - ред.) произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью", - сообщил вице-премьер.

По его словам, наличие подобных космических аппаратов не только должно способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом.

Напомним, американская компания SpaceX 21 ноября запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich.

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