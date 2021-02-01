Робособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеет

Робособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеет

Компания Boston Dynamics опубликовала на своём YouTube-канале свежее видео с серийной моделью робота-собаки Spot, оснащённого рукой-манипулятором. В конце прошлого года американский разработчик роботов ушёл под крыло Hyundai Motor Group и пообещал в будущем году расширить возможности робопса, сделав его ещё более функциональным за счёт специальной платформы для установки роботизированной руки.

На опубликованном видео робот-собака Spot выполняет различные задачи: поднимает грязные вещи и складирует их в корзину, убирает в комнате, открывает двери, переключает рубильник на электрощите, садовничает и даже тащит большой и тяжеленный шлакоблок.

Робособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеет

Движение роботизированной руки и тела машины автоматически координируются, чтобы упростить выполнение задач, связанных с перемещениями тех или иных предметов и объектов. Компания отмечает, что список доступных задач для машины, оснащённой таким манипулятором, существенно расширяется. В описании к ролику также говорится, что поведение робота на видео было запрограммировано с помощью нового API, позволяющего выполнять команды как в автономном режиме, так и при прямом контроле владельца робота. В последнем случае робот управляется в удалённом режиме с помощью планшета.

Полноценную презентацию новых возможностей робота-собаки Spot компания собирается провести завтра на своём YouTube-канале.

Продажи роботов Spot стоимостью $75 тыс. начались летом прошлого года. В октябре того же года Boston Dynamics сообщила, что продала 260 подобных машин.  


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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