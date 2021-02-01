Стартап Маска научил обезьяну играть в компьютерные игры

"Это счастливая обезьяна".

Стартап Маска научил обезьяну играть в компьютерные игры
Фото: teslarati.com

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что один из его стартапов научил обезьяну играть в компьютерные игры. "Это веселая обезьяна", - цитирует Маска Bloomberg.

Бизнесмен рассказал об этом во время чата в социальной сети Clubhouse, где его спросили о последних достижениях компании Neuralink. "У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом в черепе, которая умеет играть в видеоигры своим мозгом. Имплант совсем не видно, и это счастливая обезьяна", - сказал Маск.

Он заверил, что приматы, над которыми проводят опыты, содержатся в наилучших условиях.

"Мы хотим научить их играть в мозговой Понг между собой", - сказал Маск, имея в виду простейшую аркадную игру, которая впервые была выпущена еще 49 лет назад. Видео с обезьяной, которая играет в компьютерный теннис, бизнесмен пообещал продемонстрировать в ближайшие недели.

В августе 2020 года компания Маска показывала свинью с чипом, который позволял считывать импульсы нервной системы, и еще одну свинью, из которой такой чип благополучно вынули без ущерба для животного.

Целью Neuralink является создание технологии, которая вернет подвижность конечностей людям с травмами мозга или позвоночника. "Уже есть примитивные версии устройства с проводами, торчащими из головы - как Fitbit в черепе, но с крошечными проводами, ведущими к мозгу", - рассказал Маск.

Ожидается, что чип Neuralink поможет бороться с болезнью Альцгеймера, деменцией, параличом. По словам Илона Маска, также он поможет людям с потерей памяти и слуха, депрессией и бессонницей.

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