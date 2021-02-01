В Италии вакцину AstraZeneca не рекомендуют людям старше 55 лет

Ею рекомендуют прививаться лицам от 18 до 55 лет.

В Италии вакцину AstraZeneca не рекомендуют людям старше 55 лет
Фото: dw.com

Итальянское агентство по лекарственным средствам рекомендует использование вакцины AstraZeneca от коронавируса для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

Об этом информирует сайт агентства.

"Появление третьей вакцины является важным вкладом в продолжающуюся кампанию вакцинации", – отметил Генеральный директор AIFA Никола Магрини.

В то же время лицам старше 55 лет и людям с ослабленным иммунитетом использовать ее не рекомендуется. Им рекомендуют прививаться вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.

"Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca показывают уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов, старше, чем 55 лет, поскольку эта группа (в которой, однако, наблюдалась хорошая реакция антител) была плохо представлена", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило допустить на рынок Евросоюза антиковидную вакцину, разработанную британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Окончательное решение о допуске вакцины должна принять Еврокомиссия.

Ранее AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.

Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал в AstraZeneca 300 млн доз вакцины, с возможностью впоследствии закупить еще 100 млн доз.

Ранее в Евросоюзе утвердили вакцину немецкого производителя Pfizer и американской компании Moderna.

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