В Италии вакцину AstraZeneca не рекомендуют людям старше 55 лет
Ею рекомендуют прививаться лицам от 18 до 55 лет.
Итальянское агентство по лекарственным средствам рекомендует использование вакцины AstraZeneca от коронавируса для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.
Об этом информирует сайт агентства.
"Появление третьей вакцины является важным вкладом в продолжающуюся кампанию вакцинации", – отметил Генеральный директор AIFA Никола Магрини.
В то же время лицам старше 55 лет и людям с ослабленным иммунитетом использовать ее не рекомендуется. Им рекомендуют прививаться вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.
"Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca показывают уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов, старше, чем 55 лет, поскольку эта группа (в которой, однако, наблюдалась хорошая реакция антител) была плохо представлена", - говорится в сообщении.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило допустить на рынок Евросоюза антиковидную вакцину, разработанную британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
Окончательное решение о допуске вакцины должна принять Еврокомиссия.
Ранее AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.
Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал в AstraZeneca 300 млн доз вакцины, с возможностью впоследствии закупить еще 100 млн доз.
Ранее в Евросоюзе утвердили вакцину немецкого производителя Pfizer и американской компании Moderna.