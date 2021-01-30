У SpaceX созрела вторая версия спутников Starlink, компания ищет специалиста для их тестирования

По сообщениям сетевых источников, американская компания SpaceX готовится к началу производства спутников Starlink нового поколения, предназначенных для обеспечения доступа в интернет. На это указывает описание вакансии, которая была открыта SpaceX, чтобы найти квалифицированного инженера-программиста для тестирования соответствующего оборудования.

Партия спутников Starlink непосредственно перед запуском на орбиту

Согласно имеющимся данным, компания Илона Маска (Elon Musk) заинтересована в найме на работу инженера-программиста для тестирования оборудования Starlink, а также для того, чтобы «определить план и возглавить тестирование программного обеспечения для Starlink 1.5 и Starlink 2.0». Официальные представители SpaceX пока воздерживаются от комментариев по поводу новой вакансии.

Напомним, Starlink — это амбициозный проект компании SpaceX, в рамках которого планируется сформировать спутниковую сеть из нескольких тысяч малых аппаратов для предоставления высокоскоростного доступа в интернет. В 2018 году Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила запуск 11 943 спутников Starlink. Стоит также сказать о том, что SpaceX заключила контракт с вооружёнными силами США , в рамках которого спутники пройдут тестирование на предмет возможности их использования для нужд военных.

До сих пор SpaceX запускала в космос аппараты Starlink версий 0.9 и 1.0, при этом за 18 пусков на орбиту было выведено 1023 спутника. Для выведения спутников в космос компания использует собственные ракеты-носители Falcon 9. На данный момент неизвестно, чем аппараты Starlink версий 1.5 и 2.0 будут отличаться от тех, что уже находятся на орбите Земли.



