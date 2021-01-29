Робота Софию запустят в массовое производство, чтобы помочь людям во время пандемии

Hanson Robotics представит четыре модели человекоподобных роботов.

Робота Софию запустят в массовое производство, чтобы помочь людям во время пандемии
Фото: Wikimedia

Компания Hanson Robotics планирует до конца 2021 года запустить массовое производство четырех моделей роботов-андроидов, в том числе знаменитую Софию.

Человекоподобные роботы станут компаньонами людей, нуждающихся в уходе или страдающих от недостатка социальных контактов из-за пандемии коронавируса и глобального карантина, пише Dazed.

"Мир во время пандемии COVID-19 будет нуждаться во все большей и большей автоматизации, чтобы люди оставались в безопасности", - отметил основатель и глава Hanson Robotics Дэвид Хенсон.

Сейчас компания разрабатывает специального робота Грейс, которая будет предназначена для медицинского ухода. Также человекоподобные роботы могут оказывать помощь в таких отраслях, как розничная торговля и авиаперевозки.

Напомним, робота Софию активировали 19 апреля 2015 года. У Софии лицо смоделировано по образу Одри Хепберн. Робот имеет искусственный интеллект и способен распознавать лица. София способна выражать более 60 эмоций. Кроме того, она может адаптироваться к поведению людей и имитировать человеческие жесты.

В октябре 2017 года София получила гражданство Саудовской Аравии.

В октябре 2018-го робот София приняла участие в бизнес-форуме Olerom Forum One в Киеве.

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