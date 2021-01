Запущенный в декабре с помощью Falcon 9 спутник Sirius XM так и не заработал

Компания Sirius XM при испытаниях своего новейшего спутника SXM-7 на орбите выявила сбои — об этом компания сообщила в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в среду 27 января. Запуск созданного Maxar Technologies спутника прошёл 13 декабря с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

«Во время орбитальных испытаний SXM-7 произошли события, которые привели к отказу некоторых блоков полезной нагрузки SXM-7. Оценка ситуации продолжается. Полная степень повреждения SXM-7 ещё не известна», — сообщила Sirius XM в документации. Компания добавила, что сбой не был связан с ракетой-носителем.

SXM-7 массой 7 тонн основан на спутнике Maxar Technologies SSL-1300 и работает от двух больших солнечных батарей (а также аккумуляторов для хранения энергии). Он был создан для работы в диапазоне S (частоты от 2,32 ГГц до 2,345 ГГц) и является одним из двух, созванных Maxar для запуска с помощью SpaceX. Другой, SXM-8, всё ещё находится в стадии сборки и должен быть запущен в конце года.

Срок службы обоих спутников составляет 15 лет — они были предназначены для замены двух устаревших спутников, уже пребывающих на орбите и обеспечивающих работу службы цифрового радио Sirius XM в США , Канаде и странах Карибского бассейна. Фаза орбитальных испытаний SXM-7 началась 4 января, что является нормальным этапом перед вводом в эксплуатацию. Обычно тестирование длится несколько месяцев. Компания ещё не выяснила, что именно пошло не так, но заявила, что контролирует спутник.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/7QPgoeDQD5

— SpaceX (@SpaceX) December 13, 2020