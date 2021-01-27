Испытательный полёт космического корабля Boeing Starliner к МКС состоится раньше намеченного срока

NASA совместно с Boeing сообщили, что второй испытательный полёт космического корабля Starliner к МКС может состояться на несколько дней раньше запланированного срока. Вместо установленной ранее даты старта 29 марта запуск намечено совершить 25 марта. Полёт пройдёт с манекеном и грузом в кабине. Успешная работы капсулы на всех участках маршрута от запуска до стыковки и приземления откроет путь к пилотируемому запуску Starliner летом этого года.

Испытательный полёт космического корабля Boeing Starliner к МКС состоится раньше намеченного срока

Установка космического корабля Starliner на служебный модуль. Источник изображения: NASA

Установку новой капсулы Starliner на служебный модуль началась 14 января. Этот момент отображён на фотографии из космического центра NASA во Флориде им. Кеннеди. На днях, кстати, уже установленная на модуль капсула Starliner успешно прошла первые комплексные тесты программного обеспечения систем управления. В первый запуск капсулы именно недоработки в ПО стали причиной сбоя в полётной программе и привели к необходимости совершить ещё один тестовый запуск без экипажа.

Новая целевая дата запуска определяется открытием окна на Восточном полигоне, готовностью ракеты United Launch Alliance Atlas V, стабильным прогрессом в области аппаратного и программного обеспечения и возможностью стыковки с Международной космической станцией. Если все звёзды сойдутся, второй беспилотный старт Starliner состоится в четверг 25 марта. На орбите аппарат проведёт примерно неделю и совершит посадку на западе США. После этого Starliner будет доставлять астронавтов на МКС наряду с Crew Dragon компании SpaceX. Как и «дракон», Starliner многоразовая капсула, рассчитанная на десять запусков в космос.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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