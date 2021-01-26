SpaceX перенесла запуск прототипа корабля для полета на Марс

Помешал сильный ветер.

SpaceX перенесла запуск прототипа корабля для полета на Марс
Фото: twitter.com/SpaceX

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX отложила запуск девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Прямая трансляция запуска велась на канале NASASpaceflight.

Однако в назначенное время запуск не состоялся. Отмечается, что его отложили из-за порывов ветра до 50 км в час.

Ожидается, что Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, осуществит "скачок" на 12,5 км и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.

Напомним, в мае 2020-го корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

В декабре SpaceX отменила запуск прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship за 1,3 секунды до старта.

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