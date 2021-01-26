SpaceX перенесла запуск прототипа корабля для полета на Марс
Помешал сильный ветер.
Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX отложила запуск девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.
Прямая трансляция запуска велась на канале NASASpaceflight.
Однако в назначенное время запуск не состоялся. Отмечается, что его отложили из-за порывов ветра до 50 км в час.
Ожидается, что Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, осуществит "скачок" на 12,5 км и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.
Напомним, в мае 2020-го корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.
В декабре SpaceX отменила запуск прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship за 1,3 секунды до старта.