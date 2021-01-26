Hyundai запустила продвинутого робота-консультанта для обслуживания клиентов в автосалоне в Сеуле

Hyundai запустила продвинутого робота-консультанта для обслуживания клиентов в автосалоне в Сеуле

Hyundai представила DAL-e, нового робота-консультанта для обслуживания клиентов, который пройдёт опробование в шоуруме Hyundai Motor на юге Сеула в рамках пилотного проекта. По словам компании, робота DAL-e можно будет использовать, в частности, для обслуживания клиентов, которые хотели бы сократить контакты с людьми во время пандемии COVID-19.

Имя робота DAL-e является аббревиатурой «Drive you, Assist you, Link with you-experience» (вести вас, помогать вам, связываться с вашим опытом). Сообщается, что робот оснащён «ультрасовременным искусственным интеллектом», разработанным для обеспечения дружелюбного обслуживания клиентов, и использует машинное обучение для обработки языка. Он способен распознавать лица, а также «понимает» речь, что позволит ему общаться с потенциальными клиентами.

Hyundai запустила продвинутого робота-консультанта для обслуживания клиентов в автосалоне в Сеуле

По словам Hyundai, робот может распознать, когда кто-то вошёл в шоурум без маски, и посоветовать ему её надеть. DAL-e также может перемещаться благодаря четырём всенаправленным колёсам, сопровождая клиентов по выставочному залу, В верхней части его «головы» находится сенсорный дисплей, на котором вы можете получить дополнительную информацию о предлагаемых в шоуруме автомобилях. DAL-e также может подключаться по беспроводной сети к большому дисплею при предоставлении информации о конкретной модели или используемых технологиях, и даже попросить посетителей сделать с ним селфи.

В случае успеха пилотного проекта, роботы DAL-e появятся в других шоурумах Hyundai и Kia.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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