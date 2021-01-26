В Moderna подтвердили эффективность вакцины против новых штаммов коронавируса

Введение двух доз вакцины в объеме 100 микрограммов защищает от всех обнаруженных на сегодня штаммов COVID-19.

Вакцина от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna сохраняет эффективность в отношении новых штаммов вируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Биотехнологическая компания Moderna (...) сегодня обнародовала результаты лабораторных исследований лиц, прошедших вакцинацию вакциной Moderna от COVID-19, которые показывают активность против появляющихся разновидностей SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе, обнародованном Moderna 25 января.

Сообщается, что в результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna выработались антитела ко всем ключевым вариантам вируса, в частности к антителам B.1.1.7 и B.1.351, впервые выявленным в Великобритании и ЮАР соответственно.

Предполагается, что введение двух доз вакцины в объеме 100 микрограммов защищает от всех обнаруженных на сегодня штаммов COVID-19, отметили в компании.

При этом в Moderna объявили о "клинической стратегии, направленной на проактивное реагирование на пандемию", в рамках которой, в частности, компания "протестирует дополнительную дозу своей вакцины от COVID-19 с целью изучения ее способности в дальнейшем увеличивать нейтрализующие титры против появляющихся штаммов" .

Кроме того, Moderna также работает над еще одним видом вакцины против штамма, выявленного в ЮАР. Согласно ожиданиям компании, такая версия вакцины "сможет в дальнейшем усилить нейтрализующие титры в комбинации со всеми ведущими потенциальными вакцинами".

В середине декабря прошлого года британские власти сообщили о новом штамме коронавируса, который обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре. Он на 70% заразнее, чем другие разновидности COVID-19.

В конце прошлого года ученые также обнаружили еще одну разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР.

Напомним, что Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.

В ноябре компания Moderna заявила, что на первичном анализе ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

Вакцинацию этим препаратом в США начали в конце декабря, а 6 января его одобрили к использованию в ЕС .

Как и вакцина Pfizer/BioNTech, препарат от Moderna также вводится двумя дозами.