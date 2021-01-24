SpaceX запустила ракету с рекордным количеством спутников

На борту космического корабля 143 спутника - это наибольшее количество спутников, которые когда-либо были доставлены на орбиту одной миссией.

SpaceX запустила ракету с рекордным количеством спутников

Американская компания SpaceX сегодня осуществила запуск ракеты Transporter-1 SmallSat Rideshare.

Об этом сообщает компания в сети Твиттер.

Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с комплекса SLC-40 во Флориде, США в 17:00 по киевскому времени. Это уже пятый полет ракеты.

На борту космического корабля 143 спутника от 30 клиентов. Это самое большое количество спутников, которые когда-либо были доставлены на орбиту одной миссией.

Также этот запуск считается рекордным в истории космонавтики по полезной нагрузке - более 5 тонн.

Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Напомним, первый прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки после удачного запуска со стартовой площадки компании в округе Камерон, штат Техас.

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