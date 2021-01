Новый пуск и рекорд: в январе SpaceX вывела на орбиту больше спутников, чем всё человечество в любой год до 2013-го

SpaceX после двух переносов осуществила сегодня успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1. Старт состоялся с площадки космодрома на мысе Канаверал в 18:00 по московскому времени в рамках новой программы компании SmallSat Rideshare по сокращению затрат. Кстати, был поставлен новый рекорд по количеству спутников, выведенных в космос за один запуск — 143.

Falcon 9 со 143 спутниками на площадке 22 января (SpaceX)

Миссия открывает потенциально прибыльное направление деятельности для SpaceX. В 2019 году компания представила SmallSat Rideshare — программу по запуску десятков небольших спутников самых разных форм и размеров. Программа предлагает относительно дешёвый доступ к космосу для небольших спутниковых компаний, начиная с $1 млн за полезную нагрузку массой 220 кг. В рамках программы SpaceX отправляет пакет небольших спутников.

Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

В обтекателе Falcon 9 разместились 143 спутника, включая 48 спутников SuperDove для наблюдения за Землей для Planet, несколько миниатюрных CubeSat, 17 крошечных спутников связи для Kepler из Торонто, один небольшой наноспутник под названием Charlie для Aurora Insight, 30 малых спутников для США и Европы, упакованных берлинской немецкой компанией Exolaunch, ряд капсул с человеческим прахом от Celestis и 10 собственных спутников Starlink. Кстати, компания впервые выводит спутники Starlink на полярную орбиту. В результате количество работающих спутников Starlink на низкой околоземной орбите приближается к 1000.

Размещение спутников внутри обтекателя Falcon 9 завораживает (SpaceX)

Вскоре после старта миссии первая ступень Falcon 9 была успешно посажена на беспилотную баржу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Запуск Transporter-1 состоялся спустя всего 4 дня после того, как SpaceX запустила 60 своих спутников Starlink — этот год обещает быть насыщенным для компании.

Кстати, согласно данным гарвардского астронома Джонатана МакДауэлла (Jonathan McDowell), за последние 16 дней SpaceX вывела на орбиту больше спутников, чем всё человечество за любой год до 2013-го.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021